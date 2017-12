Mike Tyson vai dançar em filme de Bollywood O ex-campeão mundial de boxe dos peso pesados Mike Tyson vai aparecer em uma seqüência de dança do filme de ação de Bollywood Fool and Final. "Ele foi contratado para fazer uma participação em uma das canções do filme", disse um representante da Base Industries, a produtora que fechou o negócio com Tyson. "É um filme sobre boxe, e achamos que Tyson seria uma ótima escolha", disse o representante, que pediu para não ter seu nome citado. O representante não disse quanto Tyson vai receber por sua participação como convidado. Conhecido como Iron Mike (Mike de Ferro), Tyson se tornou campeão mundial dos pesos pesados aos 21 anos, porém mais tarde foi proibido de lutar por um ano e multado em US$ 2,85 milhões, depois de arrancar parte da orelha de um adversário com uma mordida durante uma luta em 1997. Tyson cumpriu pena de três anos numa penitenciária do Indiana depois de ser condenado por estupro, em 1992. Em 1999, ele foi condenado a um ano de prisão depois de não contestar duas acusações de agressão em Maryland. Tyson se aposentou do boxe profissional no ano passado, com um recorde de apenas seis derrotas e 50 vitórias, 44 por nocaute.