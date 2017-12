Miguel Falabella leva humor ao cinema com 'Polaróides Urbanas'

Ator, diretor teatral, dramaturgo e autor de novelas, Miguel Falabella estréia agora como diretor de cinema com a comédia Polaróides Urbanas, que entra em cartaz nesta sexta-feira, 29. O elenco conta com nomes conhecidos como Marília Pêra e Arlete Salles. Veja também: Trailer de 'Polaróides Urbanas' A única experiência cinematográfica de Falabella havia sido como um dos roteiristas da adaptação de um de seus maiores sucessos teatrais, A Partilha, levado ao cinema em 2001 sob a direção de Daniel Filho. Antes de estrear no Brasil, Polaróides Urbanas ganhou o prêmio do público, melhor roteiro e melhor atriz (para Marília Pêra) no 11.º Festival de Cinema Brasileiro em Miami, em junho de 2007. Mais uma vez, o roteiro é baseado em um texto teatral de Falabella, Como Encher um Biquíni Selvagem. No teatro, o monólogo estreou em 1992 e ficou cinco anos em cartaz, com a atriz Claudia Gimenez. Em princípio, era Claudia que iria protagonizar o filme, mas acabou desistindo porque, segundo Falabella, ela não se sentiria bem vendo outros atores fazendo os demais papéis que também foram seus no teatro. Assim, no cinema, o monólogo ganhou outras dezenas de personagens. A protagonista é Magali (Marília Pêra), uma dona-de-casa entediada que vai ao teatro ver a tragédia Antígona, na esperança de descobrir que sua vida não é tão ruim. No palco, a estrela Lise Delamare (Arlete Salles) tem um ataque dos nervos. As duas personagens frequentam a mesma psicanalista (Natália do Vale). No divã, Magali se queixa da irmã gêmea Magda (também interpretada por Marília), uma perua que dá pouca atenção a ela, viaja o tempo todo e traz presentes sem graça como chaveiros, além de telefonar sempre a cobrar. A médica também enfrenta seus problemas. A filha Melanie (Ana Roberta Gualda) acusa-a de negligência e acha que só recebeu carinho da governanta (Neuza Borges). A melhor amiga de Melanie é Vanessa (Juliana Baroni), uma garota ambiciosa que troca o namorado Mike (Nicolas Trevijano) por Arnaldo (Alexandre Slaviero), filho de Magali e Arnaldo (Otávio Augusto). Como em suas peças e telenovelas (Salsa e Merengue e A Lua Me Disse), Falabella busca um humor simples, baseado em tipos comuns e de fácil identificação com o público.