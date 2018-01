Mickey Rourke vai interpretar pai de Conan nos cinemas

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) -- Mickey Rourke está negociando sua participação como pai de Conan no filme "Conan", ressurreição da franquia fantasia que tornou Arnold Schwarzenegger uma estrela.

O projeto da Lionsgate vê o guerreiro bárbaro Conan (Jason Momoa) embarcar em uma busca para vingar o massacre de seu povo, inclusive seu pai, Corin. As filmagens estão programadas para começar na Bulgária em março, sob direção de Marcus Nispel ("Sexta-feira 13").

Rourke, que foi alvo de especulações sobre o papel no site Latino Review em janeiro, foi de fato oferecido o papel, mas as negociações foram problemáticas. As duas partes voltaram à mesa nas últimas duas semanas.

O ator tem aproveitado ao máximo sua indicação ao Oscarno ano passado por "O Lutador". Em trajetória semelhante a Jonh Travolta depois de sua indicação por "Pulp Fiction", Rourke já assinou um grande número de projetos, desde o intelectual "Passion Play", com Bill Murray e Megan Fox, ao simplório "The Expendables", com heróis de ação dos anos 1980 para grandes produções comerciais "Homem de Ferro 2".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Schwarzenegger interpretou o herói em "Conan, o Bárbaro", em 1982, e na sequência "Conan, o Destruidor", em 1984.