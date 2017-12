Mickey Rourke é preso por pilotar moto bêbado

O ator americano Mickey Rourke foi detido na quinta-feira, 8, à noite em Miami Beach por pilotar uma moto embriagado, informou nesta sexta-feira, 9, uma fonte policial. O protagonista de filmes como 9 Semanas e 1/2 de Amor foi detido quando, aparentemente, realizou uma manobra indevida e ultrapassou um sinal vermelho, segundo o relatório policial. O relatório policial indica também que Rourke estava com cheiro de álcool e que arrastava as palavras ao falar. Aparentemente, o exame de alcoolemia de Rourke, de 51 anos, deu positivo. O ator, fã das motos Harley Davidson, foi um dos símbolos sexuais do anos 80.