Michelle Williams será Marilyn Monroe em filme

Michelle, de 30 anos, que concorreu a um Oscar em 2005 por seu papel em "Brokeback Mountain" e que também estrelou "A Ilha do Medo", irá interpretar Marilyn junto a um elenco britânico que inclui Kenneth Branagh como Olivier, Julia Ormond como a atriz Vivien Leigh e Judi Dench no papel de Dame Sybil Thorndike.

"My Week with Marilyn" ("Minha Semana com Marilyn") relata uma semana na vida de Marilyn no momento em que ela escapa de sua rotina em Hollywood e é apresentada aos prazeres da Grã-Bretanha dos anos 1950 por seu assistente em "O Príncipe Encantado".

O ator britânico Derek Jacobi, e as jovens estrelas Dominic Cooper e Emma Watson, de "Harry Potter", também estarão no filme, que será dirigido por Simon Curtis. Segundo os produtores, os trabalhos já foram iniciados.

O longa é o segundo filme previsto que retratará a vida de Marilyn --um dos símbolos sexuais mais conhecidos do mundo, mesmo mais de 40 anos após sua morte.

A atriz australiana Naomi Watts deverá interpretar Marilyn no filme "Blonde", baseado na biografia ficcional da escritora Joyce Carol Oates. As filmagens devem ser iniciadas em 2012.

(Reportagem de Jill Serjeant)