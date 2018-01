Michelle Williams pode interpretar Janis Joplin em nova cinebiografia

A vida de Janis Joplin será retratada em nova cinebiografia, Janis, dirigida por Sean Durkin (Martha e Southcliffe). Segundo informações do The Hollywood Reporter, Michelle Williams foi escalada para o papel principal do longa. Ainda de acordo com o site, o diretor está trabalhando no filme há mais de uma década e, depois de anos de estagnação, a produção parece finalmente estar avançando.

A nova cinebiografia contará a trajetória de Janis Joplin, desde a grandiosa carreira musical até o vício em drogas que a levou à morte em 1970. O filme será baseado em Com Amor, Janis, o livro escrito por Laura Joplin, irmã de Janis.

Além disso, serão utilizadas cartas não publicadas de Janis para amigos e família para ajudar a reconstruir a história dela. Nomes como Zooey Deschanel e P!nk foram considerados para o papel.