Michelle Pfeiffer tem amante jovem em romance de época Por Gregg Goldstein NOVA YORK (Hollywood Reporter) - Rupert Friend, por quem Keira Knightley se apaixonou em "Orgulho e Preconceito", viverá um romance com Michelle Pfeiffer em outro drama de época. Ele fará o papel-título de "Cheri", baseado no romance de mesmo título da escritora francesa Colette, publicado em 1920. A direção será de Stephen Frears ("A Rainha"). Kathy Bates está em negociações finais para fazer sua mãe, Madame Peloux, cortesã famosa na França da década de 1920. Peloux envia seu filho mimado para receber uma educação adulta de sua amiga cortesã Lea de Lonval (Pfeiffer), mas, após seis anos, o caso deles tem um final doloroso quando o rapaz é forçado a se casar com uma jovem de família rica. Rupert Friend, no papel do príncipe Albert, será visto em breve cortejando Emily Blunt em "The Young Victoria". E Kathy Bates pode ser vista no momento torturando James Caan num comercial da DirectTV que parodia seu papel premiado com o Oscar em "Louca Obsessão". "Cheri" vai reunir Michelle Pfeiffer, Stephen Frears e o roteirista Christopher Hampton, que já trabalharam juntos em "Ligações Perigosas".