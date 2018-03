Michael Keaton ganha estrela na Calçada da Fama de Hollywood

Hollywood homenageou nesta quinta-feira, 28, com uma estrela na Calçada da Fama o ator americano Michael Keaton. Durante a cerimônia, Keaton, de 64 anos, falou dos altos e baixos de sua carreira como "uma busca perpétua pelo progresso". "Dizer que isso é um sonho seria incorreto, porque eu nunca quis realmente ser famoso", declarou ainda. "É muito divertido, mas não é realmente o que eu tinha em mente. Sempre quis ser bom, e isso é tudo".

Ele também aproveitou o momento para elogiar seu amigo, o ex-astro de basquete Michael Jordan, que disse esta semana que não podia permanecer em silêncio por mais tempo ante as tensões entre negros e policiais, e de forma mais geral, ante as tensões raciais no país.