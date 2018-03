Michael Keaton estreia como diretor em drama independente

Conhecido principalmente por seus papéis em filmes como "Batman" e "Os Fantasmas se Divertem", Keaton disse que, apesar de muitas ofertas para dirigir recebidas ao longo dos anos, até agora ele não se sentia preparado para dirigir um longa e encarar a carga de trabalho que isso implica.

"É uma carga de trabalho enorme. Mas gosto do trabalho, eu curto isso", disse Keaton à Reuters em entrevista. "The Merry Gentleman" estreia nos cinemas norte-americanos na sexta-feira.

"Da próxima vez, acho que eu me darei ao luxo de um pouco mais tempo e, se possível, mais dinheiro. Eu gostaria de fazer isso de novo."

Depois de concordar em dirigir e protagonizar "The Merry Gentleman", em que representa um assassino suicida que fica amigo de uma mulher que está fugindo de um casamento problemático, Keaton contou que não houve mais como voltar atrás.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Isso acabou se revelando uma bênção disfarçada. Não tivemos o luxo de ficar fazendo objeções às coisas ou refletir muito sobre elas. Tínhamos que ir em frente, simplesmente."

O filme foi rodado em 25 dias e quase não teve tempo de pré-produção, contou Keaton, que já tinha dirigido um curta e um documentário pequeno.

"Além de esdrúxulo e incomum, o filme é realmente enxuto e simples", afirmou. "Eu quis que fosse despretensioso, sobre pessoas reais nesse capítulo realmente incomum de suas vidas."

"The Merry Gentleman" fez sua estréia em janeiro de 2008 em Sundance, o maior festival de cinema independente dos EUA, e em novembro foi comprado pela Samuel Goldwyn Films.

As resenhas do filme em Sundance foram positivas.

"Resumindo: um thriller complexo e não convencional, dirigido com maestria por Michael Keaton", foi a opinião do The Hollywood Reporter, enquanto o Variety disse que a estreia de Keaton revela "potencial genuíno por trás das câmeras".

Para o jornal, o filme é "um ótimo cartão de visitas para as novas aspirações profissionais do ator veterano."

Michael Keaton diz que seu próximo papel de ator será num drama ainda sem título, mas acrescentou que gostaria muito de encontrar um papel cômico bom.

"Me ofereceram alguns nos últimos dois anos, mas não foram coisas que me instigaram", disso. "Sinto falta de fazer comédias. É tão divertido!"