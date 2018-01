Michael Jackson pode concorrer a Oscar com 'This Is It'

LOS ANGELES - O filme "This Is It", feito a partir das imagens dos últimos ensaios de Michael Jackson, pode concorrer a prêmios Oscar nas categorias de Melhor Filme, Edição de Som, Edição de Imagem e Direção, informou hoje a imprensa americana.

A produção perdeu o prazo, entretanto, para disputar a estatueta de Melhor Documentário.

Os estúdios Columbia Pictures ainda não confirmaram se incluirão o filme na corrida pelas estatuetas de Hollywood, embora apresente as condições necessárias para participar assim que completar uma semana de projeção nos cinemas do condado de Los Angeles.

A previsão da distribuidora é que "This Is It" esteja nas telonas de todo o mundo durante duas semanas, mas se especula que o filme pode prorrogar sua vida nas salas de cinema em função da demanda.

O diretor de "This Is It", Kenny Ortega, afirmou que uma indicação aos prêmios Oscar de 2010 seria um reconhecimento merecido para Michael e seu último projeto.

O filme vem tendo bom desempenho nas bilheterias - a produção arrecadou US$ 7 milhões nos Estados Unidos em um único dia - e recebeu críticas favoráveis.

"This Is It" não participará, no entanto, da premiação do Globo de Ouro, que não aceita documentário entre as produções concorrentes.

O filme com as imagens dos últimos ensaios de Michael Jackson estreou na quarta-feira em 34 países, entre eles o Brasil, e será exibido em 110 a partir do final de semana.