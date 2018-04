Michael Jackson domina bilheterias antes de estreia de filme

Baseado em imagens dos ensaios de Jackson feitas nas semanas que antecederam a morte do cantor de "Thriller," o filme chegará aos cinemas só em 28 de outubro. Mas as vendas antecipadas de ingressos começaram no domingo e resultaram em centenas de sessões de lotação esgotada na América do Norte.

As cidades com vendas especialmente fortes incluem Los Angeles, San Francisco, Houston e Nova York, disse a Sony Pictures Entertainment.

No Japão, mais de 1 milhão de dólares em ingressos foram vendidos no primeiro dia em que ficaram disponíveis, um recorde segundo a Sony Pictures.

Em Londres, fãs de "This Is it" compraram mais de 30 mil ingressos no primeiro dia, superando as compras antecipadas de ingressos para os filmes da série "Harry Potter" e "Senhor dos Anéis," muito populares na Grã-Bretanha.

Vendas recordes foram anunciadas também na Holanda, Suécia, Bélgica e Nova Zelândia, segundo a Sony Pictures.

As vendas online foram grandes, mas os fãs também formaram filas nas calçadas para conseguir ingressos em Paris, Bancoque e Munique.

As autoridades norte-americanas estão investigando o que levou à morte de Jackson por overdose de medicamentos em 25 de junho. A investigação está focada nos médicos que tratavam do cantor.

As imagens dos ensaios de "This Is It" foram produzidas enquanto Michael Jackson se preparava para uma série de 50 apresentações que faria em Londres, todas com ingressos esgotados, que estavam previstas para começar em 13 de julho. A Sony pagou 60 milhões pelas imagens para fazer o filme.