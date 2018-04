Michael Haneke exibe em Cannes olhar sobre as raízes do terror Acontecimentos estranhos e sinistros ocorridos num vilarejo do norte da Alemanha pouco antes do início da 1a Guerra Mundial formam a base do novo filme do diretor austríaco Michael Haneke, "The White Ribbon" (A Fita Branca), em exibição no Festival de Cinema de Cannes.