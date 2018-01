Michael Douglas revela que Val Kilmer está com câncer

LONDRES - O ator americano Michael Douglas revelou que seu colega Van Kilmer, com quem compartilhou as filmagens de A Sombra e a Escuridão (1996), tem câncer. “Val era um cara magnífica que está lidando com exatamente o mesmo que eu tinha, e as coisas não parecem boas para ele”, disse, na noite passada, durante uma cerimônia em Londres, Douglas – que, em 2010, foi diagnosticado com câncer na garganta. "Minhas orações estão com ele. É por isso que você não tem ouvido falar muito sobre Val ultimamente”, acrescentou o ator, que, aos 72 anos, está considerando fazer o salto para a televisão.

Kilmer, de 56, negou nos últimos meses que tenha câncer, apesar dos rumores que têm aparecido nos meios de comunicação a esse respeito. A estrela de Batman Eternamente (1995) admitiu em abril em sua página no Facebook que foi detectado um tumor, mas negou que era câncer. “Obrigado (pelo apoio), mas eu não tenho câncer. Fui curado de um tumor em questão de dias no ano passado. Não acredite em boatos”, escreveu, em seguida, o ator.

Em janeiro de 2015, o protagonista de O Santo (1997) tinha negado que ele tinha “um tumor” ou tinha sido submetido a “qualquer operação”. “Tive uma complicação para a qual era melhor estar sob o olhar atento da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Universitário de Los Angeles", explicou Kilmer.