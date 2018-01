Michael Douglas e Diane Keaton juntos em 'Um Amor de Vizinha'

Acostumado a interpretar homens arrojados e executivos implacáveis, o ator Michael Douglas hesitou quando lhe ofereceram o papel de um viúvo intratável com uma segunda chance no amor no filme Um Amor de Vizinha.

O filme reaproxima o ator premiado com o Oscar e o diretor Rob Reiner, que trabalharam juntos em Meu Querido Presidente, de 1995. Douglas atua ao lado de Diane Keaton pela primeira vez em sua carreira.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“É uma dessas histórias para as quais você acha que finalmente está pronto”, disse Douglas sobre a produção, que estreia nos cinemas norte-americanos nesta sexta-feira, 25.“Faço 70 anos em alguns meses”, acrescentou. “Você não acha que mudou tanto assim, mas mudou”.

Douglas interpreta Oren Little, um corretor ranzinza próximo da aposentadoria que ainda lamenta a morte da esposa e se afastou do filho único.O isolamento de Oren é abalado quando lhe pedem para tomar conta de uma neta de nove anos cuja existência ele desconhecia.

“Todo mundo já conheceu gente como ele”, disse Keaton. “Essas pessoas existem, são almas perdidas, raivosas que só elas, e debaixo de tudo isso há um coração de ouro”. Para Keaton, de 68 anos, o filme foi uma oportunidade de trabalhar com Douglas e Reiner, que usa uma peruca para interpretar um pianista, e para cantar.