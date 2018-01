Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones visitam Croácia O casal de atores Michael Douglas e Catherine Zeta Jones surpreendeu a população e os turistas do porto de Dubrovnik, na Croácia, onde fez escala durante suas férias em um iate particular. Assim informa nesta quinta-feira a imprensa croata, ressaltando que os dois foram surpreendidos por um grupo de "paparazzi". O jornal Jutarnji list afirma que o luxuoso Calixe - um dos 100 maiores iates do mundo, com cerca de 50 metros de comprimento e um helicóptero a bordo - atraiu a atenção das pessoas em Dubrovnik. Os cidadãos dessa cidade, conhecida como a "pérola do Adriático", estão acostumados à visitas de estrelas do cinema e de outras personalidades famosas, mas não ficaram indiferentes ao reconhecer o famoso casal. Segundo a imprensa croata, Douglas e Catherine passearam pela área antiga de Dubrovnik, almoçaram em um restaurante de frutos do mar, compraram várias lembranças e - já perseguidos pelos fotógrafos - voltaram depressa ao iate, que seria um presente para a atriz. O casal partiu de férias do porto francês de Antibes, e suas necessidades nas águas croatas do mar Adriático estão sendo atendidas pela agência croata A1JLT. O diretor da agência, Ivo Dujmic, disse ao Jutarnji list que Douglas e Catherine são pessoas amáveis e simples. "Nosso trabalho é satisfazer qualquer desejo deles. Qualquer coisa que quiserem, nós cumprimos o mais rápido possível. O capitão (do iate) nos transmite seus desejos", disse Dujmic, que não quis revelar outros detalhes da viagem de seus clientes.