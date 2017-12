Michael Douglas diz que Catherine Zeta-Jones é perfeita Michael Douglas afirmou que sua mulher, a atriz Catherine Zeta-Jones, é perfeita porque é linda e sabe jogar golfe, segundo publicou o site de fofocas britânico FemaleFirst.com. O ator de "Instinto Selvagem" disse que soube, desde o momento em que a viu pela primeira vez, que poderia passar a vida toda a seu lado. "Assim que a vi eu disse à Catherine que gostaria de ter filhos com ela. E quando descobri que ela nasceu no mesmo dia que eu, nossa!", declarou o ator à revista "Night and Day". Douglas, de 61 anos, revelou que assim que descobriu que a atriz, de 36 anos, era apaixonada por golfe concluiu que todas as suas fantasias tinham se tornado realidade. "Eu fico impressionado com sua inteligência, senso de amor e ética profissional", acrescentou ele. Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones estão casados desde 2000 e têm dois filhos juntos, Dylan, de 6 anos, e Cerys, de 3 anos. A imprensa divulgou no início do mês que o casal, que até então havia se negado a dividir as telas de cinema interpretando dois apaixonados, vai contracenar no filme de ação e drama "Racing The Monsoon". Os dois, que moram juntos em Los Angeles, haviam atuado junto no filme "Traffic" (2000), mas não dividiram nenhuma cena a pedido de Catherine.