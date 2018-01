Michael Douglas critica Brad Pitt e Angelina Jolie O ator Michael Douglas criticou, em entrevista à revista GQ, um dos casais mais famosos de Hollywood, os atores Brad Pitt e Angelina Jolie. Michael questionou a decisão de Brad Pitt de abandonar sua mulher, a também atriz Jennifer Aniston, para ficar com Angelina Jolie, que hoje espera um filho dele. "Eu não sei porque Brad Pitt deixou sua linda mulher para cuidar dos órfãos de Angelina. Por quanto tempo isto vai durar?", alfinetou o ator. A informação veio do site Ananova.com. Brad Pitt se apaixonou por Angelina Jolie no ano passado, durante as filmagens de Sr. e Sra. Smith - os dois contracenaram juntos - e hoje mora com a atriz e seus dois filhos adotivos, o cambojano Maddox e a etíope Zahara. Eles pretendem se casar após o nascimento do filho. Michael também criticou as atrizes Julia Roberts e Renee Zellweger, que se separaram de seus respectivos maridos pouco tempo após o casamento. Julia ficou dois anos casada e, Renee, apenas quatro meses. Com 61 anos, o ator está casado desde 2000 com a atriz Catherine Zeta-Jones, com quem tem dois filhos. Já teve problemas com sexo - chegou a ficar viciado e se internou durante um mês numa clínica, no início dos anos 90. Tanto que Catherine obrigou que ele assinasse, antes do casamento, um contrato dizendo que, em caso de traição, ele lhe pagaria uma multa milionária. Foi com o filme erótico e de suspense de Paul Verhoven, Instinto Selvagem (1992), que ganhou destaque. Pela atuação em Wall Street - Poder e Cobiça (Wall Street) recebeu o Oscar de melhor ator, em 1987. Alguns de seus principais filmes são (1994), Meu Querido Presidente (1995), Refém do Silêncio (2001) e Acontece nas Melhores Famílias (2003).