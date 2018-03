Michael Caine diz que carreira vai desaparecer aos poucos

Michael Caine vem atuando há mais de 50 anos e não tem planos de se aposentar. Em vez disso, o veterano do Exército britânico diz que sua carreira vai simplesmente "desaparecer aos poucos", como um velho soldado.

Caine tem 76 anos e diz que hoje só aceita papéis irrecusáveis e que, além de dois filmes que já estão prontos e do contrato para retomar o papel de mordomo pela terceira vez no filme Batman, não tem nenhum outro filme em vista.

"É aquela velha coisa da máfia: você me faz uma oferta irrecusável. E irrecusável, para mim, hoje já não tem nada a ver com o dinheiro -- tem a ver com o roteiro", disse Caine à Reuters em entrevista para divulgar seu filme mais recente, "Is Anybody There?", que estreia na sexta-feira em alguns cinemas dos EUA.

"Se não aparecer um roteiro que eu não consiga recusar, então estou aposentado", disse. "Não há fanfarra ou anúncios nos jornais - eu simplesmente desapareço. Fui soldado no passado, e dizem que 'soldados velhos não morrem, simplesmente desaparecem aos poucos'."

Caine, que serviu o Exército britânico na guerra da Coreia, disse que uma de suas melhores performances lhe foi oferecida em "Is Anybody There?", em que faz um músico sofrendo do mal de Alzheimer.

Clarence (Caine) forma uma amizade improvável com um garoto quando se muda para um asilo de idosos administrado pelos pais do garoto na zona rural da Inglaterra.

"É um dos melhores filmes que já fiz, uma de minhas melhores atuações", disse Caine, que recebeu Oscar de melhor ator coadjuvante por "Regras da Vida", em 2000, e em 1987 por "Hannah e Suas Irmãs."

Atuar é sua droga

Caine também será visto este ano em "Harry Brown", no papel de um ex-fuzileiro naval que vive num conjunto habitacional e se torna justiceiro quando seu melhor amigo é assassinado. Ele disse que não faz idéia se e quando será feito o terceiro filme "Batman", mas que supõe que não será por algum tempo, já que o diretor Christopher Nolan acaba de começar a trabalhar em outro filme previsto para estrear em 2010.

As primeiras resenhas de Is Anybody There aplaudiram sua performance.

O diretor do filme, John Crowley, disse que assim que o nome de Michael Caine foi sugerido, tornou-se difícil imaginar qualquer outra pessoa no papel.

"A experiência que ele carrega é inacreditável", disse Crowley, depois de relatar uma dica que Caine aprendeu com Marlene Dietrich e transmitiu a seu colega adolescente de elenco, Bill Milner.

Depois de representar dois homens idosos, Caine, que diz que atuar é sua "droga", tem um pedido a fazer a qualquer cineasta que queira contratá-lo.

"Vivem me maquiando para me fazer parecer mais velho. Em lugar de me deixar o mais bonito possível, me fazem parecer o mais feio possível", diz ele. "Estou procurando um filme em que deixem bonito."