Michael Caine deixará sua marca no teatro chinês de Hollywood

O veterano ator Michael Caine imortalizará sua marca na entrada do teatro chinês de Hollywood, como fizeram Anthony Hopkins, Al Pacino, Brad Pitt e Clint Eastwood, informaram na quinta-feira, 3, os estúdios Warner Bros. Caine, britânico de 65 anos, gravará no cimento suas mãos e seus pés em pleno Passeio da Fama, justo na zona que dá acesso ao Teatro Chinês Grauman, uma das primeiras salas de filmes na história de Hollywood. O ganhador de dois Oscar de ator coadjuvante por seus papéis em Regras da Vida (1999) e Hannah e Suas Irmãs (1986), estreará em breve em Batman - Cavaleiro das Trevas, o novo filme do super-herói, no qual retomará o papel de Alfred, fiel mordomo do personagem principal, Bruce Wayne. Caine voltará a Gotham City após Batman Begins (2005). Ao longo de sua carreira, Caine participou de cerca de cem filmes que renderam mais de 20 prêmios, além de ser indicado para seis Oscar e 11 Globos de Ouro, dos quais venceu em três ocasiões. Recentemente, Caine fez parte do elenco de O Grande Truque e Filhos da Esperança, ambos de 2006, e continua trabalhando a um ritmo de dois filmes por ano. Em 2008, além de Batman - Cavaleiro das Trevas, estreará a produção britânica Is There Anybody There?.