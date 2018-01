Miami Vice lidera bilheteria nos EUA e no Canadá Miami Vice, estrelado por Colin Farrell e Jamie Foxx, desbancou Piratas do Caribe - O Baú da Morte, filme com Johnny Depp no papel do capitão Jack Sparrow, e liderou a bilheteria dos Estados Unidos e do Canadá, arrecadando US$ 25,2 milhões. O segundo filme da série Piratas do Caribe foi o campeão da bilheteria por três finais de semanas consecutivos. Miami Vice é uma série de televisão criada nos anos 80 que fez tanto sucesso que deixou marcas na TV, no cinema e na moda e se tornou assim um fenômeno da cultura pop americana. Junto com as reprises de vários capítulos, transmitida pela primeira vez entre 1984 e 1989, uma caixa com 22 DVDs foi lançada recentemente. A versão cinematográfica da série é dirigida por seu criador e produtor executivo, Michael Mann. Colin Farrell atua no papel do detetive James "Sonny" Crockett, e Jamie Foxx é Ricardo "Rico" Tubbs. "É ótimo ser o número um", disse Nikki Rocco, presidente da distribuidora de Miami Vice, a Universal Pictures. "Foi um resultado condizente com nossas expectativas", acrescentou Nikki. "Tentamos fazer algo diferente da série e geralmente recebe-se muitas críticas quando muda-se uma produção original". Piratas do Caribe - O Baú da Morte, de Gore Vesbinski, arrecadou US$ 20,5 milhões em seu terceiro fim de semana em cartaz. Já rendeu um total de US$ 358 4 milhões e se tornou a estréia mais bem-sucedida de Disney, deixando para trás Procurando Nemo (2003), animação da Pixar que arrecadou US$ 339,7 milhões em sua terceira semana nas salas de cinema. Em terceiro lugar no ranking dos dez filmes mais assistidos neste fim de semana por canadenses e norte-americanos ficou John Tucker Must Die, que arrecadou US$ 14 milhões. A Casa-Monstro ficou em quarto, com US$ 11,5 milhões, e Lucas, um Intruso no Formigueiro em quinto, com uma arrecadação de US$ 8,2 milhões. Confira os dez filmes mais vistos: 1. Miami Vice 2. Piratas do Caribe - O Baú da Morte 4. Monster House 5. Lucas, um Intruso no Formigueiro 6. Dama na Água 7. You, Me and Dupree 8. Little Man 9. O Diabo Veste Prada 10. Clerks II