Miami Vice chega às telas e marca cultura pop americana A série de televisão dos anos 80 Miami Vice fez tanto sucesso que deixou marcas na TV, no cinema e na moda e se tornou assim um fenômeno da cultura pop americana. Junto com as reprises de vários capítulos, transmitida pela primeira vez entre 1984 e 1989, foi lançada recentemente uma caixa com 22 DVDs, enquanto a versão cinematográfica da série tem estréia prevista para o final de julho, nos Estados Unidos. O filme, dirigido pelo criador e produtor executivo da série, Michael Mann, é estrelado por Colin Farrell, o detetive James "Sonny" Crockett, e por Jamie Foxx, como Ricardo "Rico" Tubbs. Na série original, na qual se misturam o glamour e a decadência da Miami dos anos 80 - com a prostituição e o tráfico de cocaína -, Sonny era interpretado por Don Johnson e Rico por Philip Michael Thomas. Classificados por Mann como "os policiais da geração MTV", os personagens de Sonny e de Rico ficaram famosos como uma peculiar dupla de policiais bem arrumados que percorriam uma Miami exótica em belas lanchas e em carros conversíveis. Miami Vice inspira séries e filmes Estes elementos e a ambientação sem precedentes foram fonte de inspiração para posteriores séries policiais de televisão como NYPD Blue e A Lei e a Ordem, além de terem sido citados em programas de outros gêneros como os seriados Friends e Família Soprano. Em 1991, a comédia britânica Only Fools and Horses intitulou um de seus capítulos de Miami Twice, enquanto em outra série da TV britânica, Lock, Stock, o chefe de um grupo criminoso se chamava Miami Vice. Vários filmes, entre eles Afinados no Amor, homenagearam a série e até o tradicional programa infantil Vila Sésamo produziu uma paródia chamada Miami Mice. A série de televisão também tem sua versão no mundo dos games, Grand Theft Auto: Vice City, ambientada nos anos 80 e protagonizada por dois policiais, um branco e outro negro, o segundo dublado pelo ator Philip Michael Thomas. Como boa parte de Miami Vice foi gravada no balneário de South Beach, se diz que a série teve certa influência na restauração e preservação da arquitetura Art Déco. Cenário e looks ditaram moda O cenário tropical daquela Miami cativou o público da América Latina e do Caribe e alguns capítulos chegaram a ser gravados nestas localidades. Os looks de Sonny e de Rico também influenciaram a forma de vestir dos homens daquela época e continuam repercutindo agora. Miami Vice é lembrado por Jim Moore, diretor de criação da revista GQ, como "o primeiro programa de TV a ditar pautas para a moda masculina". A loja Macy´s chegou a ter uma seção chamada Miami Vice, de roupas masculinas, nos anos 80. Sonny e Rico foram os primeiros a usar camisetas debaixo de blusões estilo Armani, assim como blazers de linho de cortes folgados e coloridos. A série também fez virar moda o look com a barba por fazer e os óculos de sol Ray-ban, além do uso de sapatos sem meia. Tal foi o sucesso e o poder de sedução da série que as celebridades não pensaram duas vezes quando foram convidadas para participarem como colaboradores na trilha sonora do músico Jan Hammer. Trilha sonora da série foi um grande sucesso Estrelas como Phil Collins, Bryan Adams, Tina Turner, Peter Gabriel, Depeche Mode, Foreigner, Laura Branigan e Billy Idol tiveram suas participações. Os três discos da trilha sonora da série foram um sucesso total de vendas e alguns críticos chegaram a afirmar que seus produtores davam efetivamente mais importância ao impacto sonoro e visual que à trama. Miami Vice, que teve 15 indicações aos Prêmios Emmy de televisão, foi escrito para o público da MTV, uma geração mais interessada na estética do que no conteúdo.