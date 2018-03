México suspende 'Wolverine' e adia 'Jornada nas Estrelas'

A Paramount adiará a estreia do novo filme da saga Jornada nas Estrelas no México por causa da gripe suína, em linha com a decisão adotada pela Fox, que marcou outra data para a entrada em cartaz de X-Men Origens: Wolverine, informou a revista Variety.

Jornada nas Estrelas chegará aos cinemas mundiais em 8 de maio, enquanto a estreia no México dependerá de como a situação evolui. A gripe já causou o fechamento de muitas salas no país como medida de precaução para evitar contágios.

A estreia de X-Men Origens: Wolverine estava prevista para a próxima sexta-feira, mas na segunda a Fox decidiu suspender a entrada em cartaz do longa no México.

A próxima produção que poderia sofrer os efeitos da gripe é Anjos e Demônios, protagonizado por Tom Hanks e para o qual a Sony estuda a data alternativa de 15 de maio.