México e Polônia indicam seus filmes para o Oscar

México e Polônia anunciaram hoje os seus indicados para concorrer à seleção de melhor filme estrangeiro do Oscar 2014. A lista oficial será anunciada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood no dia 16 de janeiro.

O filme Heli, do diretor Amat Escalante, foi a obra escolhida para representar o México. Em seu terceiro longa, Escalante recebeu pelo filme o prêmio de melhor diretor durante a última edição do Festival de Cinema de Cannes. Heli mostra os efeitos devastadores da corrupção e do crime organizado no México através da história do jovem Heli, interpretado por Armando Espitia, e sua família.

O Instituto Cinematográfico da Polônia também anunciou como representante do cinema do país o longametragem Walesa: Homem de Esperança, do diretor polonês Andrzej Wajda. O título foi exibido durante a Mostra de Cinema de Veneza, e traz o ator Robert Wieckiewicz como Lech Walesa. O roteiro retrata a luta de um dos principais membros de um movimento para acabar com a ditadura comunista no país. Para isso, o diretor recorre a cenas de grande importância para a história polonesa, como a entrega do Prêmio Nobel da Paz ao sindicalista e seu discurso na União Europeia no ano de 1989.