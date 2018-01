'Meus pensamentos estão com Carrie Fisher', diz Harrison Ford

Harrison Ford se pronunciou sobre o ataque cardíaco de Carrie Fisher, com quem contracenou e fez par romântico nos filmes na saga Star Wars. "Estou chocado e triste de ouvir essa notícia sobre minha querida amiga", afirmou Ford ao Hollywood Reporter. "Meus pensamentos estão com Carrie, sua família e amigos."

Carrie, que tem 60 anos, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O irmão dela, Todd Fisher, que é ator e cineasta, disse que ela não está em condição estável, apesar dos relatórios anteriores divulgados por agências internacionais de notícias. "Ela se encontra na UTI e todo mundo está orando por ela", afirmou, por telefone, à revista Variety.

Conhecida por sua atuação como a princesa Leia em quatro filmes da saga Star Wars, ela passou mal enquanto viajava de Londres, na Inglaterra, a Los Angeles, nos Estados Unidos. Sua condição chegou a ser considerada crítica, segundo o jornal Los Angeles Times.

Fisher repetiu sua atuação como Leia em 2015 em Star Wars: O Despertar da Força. Ela também aparecerá no oitavo episódio da série, ainda sem nome oficial, com estreia prevista no Brasil para 15 de dezembro de 2017. A atriz estava em Londres para a gravação de sua participação na série Catastrophe.