'Meu Nome Não É Johnny' ultrapassa 2 milhões de espectadores

Meu Nome Não é Johnny, de Mauro Lima, atingiu na terça-feira, 11, a marca dos 2.000.954 de espectadores, conforme informou a distribuidora da produção, a Downtown Filmes. Estrelado por Selton Mello e Cleo Pires, o filme, que completou 10 semanas em cartaz, está, no momento, entre os três mais vistos entre as produções nacionais lançadas em 2007 até o começo deste ano. O ganhador do Urso de Ouro no Festival de Berlim, Tropa de Elite, de José Padilha, comanda o topo do pódio com aproximadamente 2,5 milhões de espectadores. O filme de Mauro Lima está quase alcançando a produção A Grande Família - O Filme, que, no ano passado, somou cerca de 2.027.300 milhões de espectadores. Meu Nome Não É Johnny, que está em 163 salas de todo o país, conta a história real de João Guilherme Estrella (Selton Mello), um jovem da classe média, nascido e criado no Jardim Botânico, que virou lenda ao se tornar o maior traficante de cocaína do Rio de Janeiro em meados dos anos 1990. O sucesso no cinema também fez subir as vendas do livro homônimo de Guilherme Fiúza, que, atualmente, está entre os 10 mais vendidos no Brasil.