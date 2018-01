'Meu monstro de Estimação' é fantasia infanto-juvenil

Não são poucos os filmes que mostram animais ajudando crianças a superar seus medos e limitações. Geralmente são cachorros ou cavalos - ou até mesmo um alienígena - que ganham essa função. Na aventura Meu Monstro de Estimação, como o título indica, o melhor amigo do protagonista é uma criatura bem maior. O longa estréia em circuito nacional em cópias dubladas e legendadas nesta sexta-feira, 1. Veja também: Trailer de 'Meu Monstro de Estimação' A história passa-se na época da Segunda Guerra Mundial, na Escócia, quando o pequeno Angus MacMorrow (Alex Etel, de Caiu do Céu) sonha com a volta do pai que está no campo de batalha. Sem muitos amigos, o menino caminha solitário por uma praia próxima à sua casa, quando encontra algo estranho. Ele descobre que aquilo é um ovo e o leva para casa. Em casa, ele não tem muita atenção por parte da mãe Anne (Emily Watson, de Ondas do Destino), preocupada com possíveis ataques alemães, nem da irmã Kirstie (Priyanka Xi). Assim, quando uma estranha criatura rosada sai do ovo, o menino decide cuidar do animal - uma mistura de dinossauro com lesma, que ganha o nome de Crusoe. O animal come muito e começa a crescer rapidamente, até que fica grande demais para permanecer dentro de uma banheira e precisa ser colocado em outro lugar. Para tentar esconder Crusoé do restante do mundo, Angus conta com a ajuda de sua irmã e do misterioso Lewis Mowbray (Ben Chaplin, de A Bela do Palco). Para complicar a situação, entram em cena soldados ingleses que vigiam a região sob o pretexto de evitar que alemães entrem na Escócia usando o lago. Os efeitos visuais são assinados pela mesma empresa responsável pelos da série O Senhor dos Anéis e de As Crônicas de Nárnia. O grande destaque é a metamorfose de Crusoé desde um pequeno filhote até um monstro gigantesco e algo assustador.