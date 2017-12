'Metamorfose' vence Festival de Cinema e Vídeo Ambiental

O documentário Metamorfose, do alemão Sebastian Mex, foi escolhido pelo júri oficial com o melhor filme do 16º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA), um dos mais importantes do segmento no Brasil e no mundo. O FICA anunciou os vencedores da edição 2014 de sua mostra competitiva na tarde de domingo,1º de junho, na Cidade de Goiás.

Rodado em um lugar ermo na região sul de Ural na Rússia, Metamorfose narra a saga de pessoas que vivem em um dos pontos mais radioativos da terra. O local, que ganhou fama mundial, foi irradiado repetidamente por diferentes acidentes da usina nuclear Mayak, a primeira fábrica para a produção de material físsil para armas nucleares da União Soviética, que ainda está em operação. Mais do que um filme investigativo, Metamorfose traduz por meio de imagens um perigo que não é visualmente perceptível. Ao mesmo tempo, o longa retrata a força das pessoas que lutam para manter suas vidas em condições extremas.

Além dos filmes em competição, o FICA contou com shows de Gal Costa, Nação Zumbi e Pato Fu, além de seminários, palestras, cursos e debates. Entre os longas nacionais, foram selecionados um longa-metragem, sete curtas- metragens e cinco filmes goianos. Entre os selecionados internacionais, houve sete longas-metragens, quatro médias-metragens e oito curtas-metragens.

Para esta edição, foram inscritos mais de 453 filmes. Destes, 258 estrangeiros e 195 brasileiros. Entre os países com filmes selecionados para edição deste ano, estão obras da França, Itália, Argentina, Estados Unidos, Alemanha, Dinamarca e Bélgica, além do Brasil.

CONFIRA A LISTA DOS PREMIADOS

GRANDE PRÊMIO CORA CORALINA PARA A MELHOR OBRA:

'METAMORFOSE'

DIRETOR: Sebastian Mez

PAÍS: Alemanha

MENÇÃO HONROSA:

'EXPEDIÇÃO AO FIM DO MUNDO'

DIRETORES: Daniel Dencik

PAÍS: Dinamarca

'CENTRAL NUCLEAR'

DIRETORA: Helena Hufnagel

PAÍS: Alemanha

MELHOR LONGA-METRAGEM:

'O MENINO E O MUNDO'

DIRETOR: Alê Abreu

PAÍS: Brasil

'MATERIA OSCURA'

DIRETORES: Massimo D'Anolfi e Martina Parenti

PAÍS: Itália

MELHOR MEDIA-METRAGEM:

'CARBON CROOKS'

DIRETOR: Tom Heinemann

PAÍS: Dinamarca

MELHOR CURTA-METRAGEM:

'WIND'

DIRETOR: Robert Löbel

PAÍS: Alemanha

MELHOR PRODUÇÃO GOIANA:

'VIAGEM NA CHUVA '

DIRETOR: Wesley Rodruigues

'AINDA QUE SE MOVAM OS TRENS'

DIRETORES: Marcela Borela, Henrique Borela e Vinicius Berger

PRÊMIO DE MELHOR FILME PELA IMPRENSA:

'O MENINO E O MUNDO'

DIRETOR: Alê Abreu

PAÍS: Brasil