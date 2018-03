Metallica trabalha em filme 3D este ano

De acordo com informações do site oficial da banda, o Metallica começará a trabalhar em filme 3D no meio deste ano. O húngaro Nimród Antal, de Predadores, será o diretor do projeto que terá Charlotte Huggins, de Viagem ao Centro da Terra, como produtora.

O baterista, Lars Ulrich, declarou ser fã de Nimród "desde que seu primeiro filme húngaro, Kontroll, apareceu em Cannes em 2004 e impressionou a todos". Segundo Ulrich, após cinco minutos de conversa, ele já estava "viciado" no entusiasmo, no processo criativo e na maneira de "pensar fora da caixa" do diretor.

O filme deve chegar aos cinemas em 2013.