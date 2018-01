Mesmo depois de editado, censura chinesa veta filme

Mesmo depois da produção e diretoria concordar com a edição que tirou todas as cenas eróticas, autoridades chinesas retiraram das telas o filme Perdidos em Pequim (Ping Guo), informou hoje o jornal Novo Diário de Pequim. A estréia mundial do último filme da cineasta Li Yu foi em fevereiro de 2007, no Festival Internacional de Cinema de Berlim. Mas, na China, o filme só entrou em cartaz no dia 27 de novembro. A Administração Geral de Cinema, Rádio e Televisão (SARFT, sigla em inglês) argumentou que as cenas censuradas estão aparecendo na internet. Além disso, a versão integral circula em formato de DVD no país. Segundo a SARFT, Perdidos em Pequim foi exibido em Berlim sem sua autorização e em sua versão completa. Por isso, o órgão exige que a diretora Li Yu, o produtor Fang Li e os atores peçam desculpas publicamente. O filme, que sofreu muitos cortes para passar pela censura chinesa, conta a história de uma relação amorosa entre uma jovem massagista (a diva Fang Bingbing), seu marido (Tong Dawei), seu chefe (Tony Leung Ka Fai, que em 1992 estrelou O Amante), e a mulher dele (Elaine Jin). Segundo o produtor Fang, foram eliminadas todas as cenas de sexo, de ruas sujas, de pessoas fazendo apostas, imagens da bandeira nacional e da Praça da Paz Celestial. A SARFT determinou que todos os cinemas do país devolvam o filme num período de 15 dias. A produtora será proibida de voltar a filmar durante os próximos dois anos.