Meryl Streep será homenageada com Urso de Ouro no Festival de Berlim

A atriz americana Meryl Streep será agraciada com o Urso de Ouro honorário na 62ª edição do Festival de Berlim, que será realizada na capital alemã dos dias 9 a 19 de fevereiro, segundo a organização do evento.

"Estamos muito contentes de poder homenagear uma estrela mundial e artista tão extraordinária como Meryl Streep com o Urso de Ouro honorário. Seu talento, de múltiplas facetas, combina com a facilidade em interpretar papéis dramáticos e de comédia", destacou o diretor da Festival de Berlim, Dieter Kosslick.

A atriz compareceu várias vezes como convidada do evento e recebeu em 1999 a Câmara do Festival de Berlim, e em 2003 o Urso de Prata como melhor atriz ao lado de Julianne Moore e Nicole Kidman por sua interpretação em As Horas, do diretor britânico Stephen Daldry. Em 2006, também esteve presente na mostra alemã para defender A Última Noite, do diretor americano Robert Altman, morto no mesmo ano.

No dia 14 de fevereiro, Streep receberá o Urso de Ouro honorário no Palácio do Festival de Berlim em virtude da exibição de seu mais recente filme, A Dama de Ferro, da cineasta Phyllida Lloyd, na qual a atriz interpreta a ex-primeira ministra britânica Margaret Thatcher.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No marco desta homenagem à atriz, o Festival de Berlim projetará seis filmes protagonizados por Streep, entre elas Kramer vs. Kramer, de Robert Benton (1979), e A Escolha de Sofia, de Alan J. Pakula (1982), que lhe valeu o Oscar de melhor atriz.

O público da mostra poderá ver também Entre Dois Amores, de Sydney Pollack (1985); As Pontes de Madison, de Clint Eastwood (1995), além de A Última Noite (2006) e A Dama de Ferro (2011). EFE