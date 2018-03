Meryl Streep pode interpretar Clarice Lispector no cinema, diz jornal

SÃO PAULO - Meryl Streep pode viver Clarice Lispector no cinema, segundo coluna do jornal O Globo publicada na edição desta quinta-feira, 1. A atriz teria sido convidada pelo norte-americano Benjamin Moser, autor da biografia Clarice, Why This World -vendido no Brasil como Clarice, A Descoberta de Um Mundo - para viver a escritora nos cinemas.

O filme de Benjamin Moser seria o primeiro sobre a vida da escritora brasileira. As obras de Clarice Lispector já ganharam as telas com adaptações de A Hora da Estrela (Suzana Amaral, 1985) e dos contos Estrela Nua (José Antonio Garcia e Ícaro Martins, 1985) e O Corpo (José Antonio Garcia, 1991).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A atriz hollywoodiana Meryl Streep é vencedora de dois Oscar por A Escolha de Sofia (1982) e Kramer vs. Kramer (1979), é a personalidade com maior número de indicações ao prêmio na história (são 16), a última em 2010 pro sua atuação em Julie & Julia.