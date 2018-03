Meryl Streep não vai interpretar Clarice Lispector, diz Benjamin Moser

SÃO PAULO - O escritor norte-americano Benjamin Moser afirmou que Meryl Streep não vai interpretar Clarice Lispector em um filme baseado em seu livro, Clarice, A Descoberta de Um Mundo.

O autor publicou na tarde desta quinta-feira, 1, mensagem em sua conta oficial no Twitter, em português, dizendo: "Gente! Sinto muito, mas a informação de que Meryl Streep vai interpretar Clarice Lispector não é verdadeira. Queria que fosse!", mas não deu maiores informações sobre o filme em si. De acordo com a assessoria da editora que publicou o livro de Moser no Brasil, o autor afirmou que não convidou a atriz.

O filme baseado no livro Benjamin Moser seria o primeiro sobre a vida da escritora brasileira. As obras de Clarice Lispector já ganharam as telas com adaptações de A Hora da Estrela (Suzana Amaral, 1985) e dos contos Estrela Nua (José Antonio Garcia e Ícaro Martins, 1985) e O Corpo (José Antonio Garcia, 1991).