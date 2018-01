Meryl Streep e Tom Hanks estão no trailer de 'The Post', novo filme de Spielberg

Pela primeira vez, Meryl Streep e Tom Hanks estão reunidos em um filme de Steven Spielberg, The Post, que ganhou o seu primeiro trailer nesta quarta-feira, 8. O longa narra a história de Katharine Graham (Streep), a primeira mulher a chefiar uma grande publicação jornalística dos EUA, o Washington Post, e sua aliança com o editor Ben Bradlee (Hanks).

No filme, os dois começam um intenso trabalho na tentativa de acompanhar as denúncias feitas pelo jornal The New York Times sobre algumas informações que foram ocultadas pelo governo dos EUA sobre a guerra no Vietnã. Graham e Bradlee superam diferenças e arriscam suas carreiras para tentar elucidar os fatos.

O elenco de The Post tem ainda nomes como Alison Brie, Bob Odenkirk, Sarah Paulson e Matthew Rhys. A estreia, nos EUA, está marcada para 22 de dezembro. Ainda não há data para a chegada ao Brasil.