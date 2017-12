Meryl Streep e Robin Wright debaterão no Brasil o empoderamento feminino

As atrizes americanas Meryl Streep e Robin Wright participarão em 29 de maio de um grande evento em São Paulo onde analisarão a posição da mulher no mundo trabalhista atual e seu empoderamento na sociedade, informou nesta quarta-feira, 26, o Banco Santander Brasil.

"Teremos uma conversa sobre a mulher, a posição da mulher e a liderança feminina no mundo de hoje que se acelera", afirmou o presidente da filial brasileira do Santander, Sergio Rial, em um encontro com jornalistas.

O evento será organizado pela entidade bancária e nele será apresentada a quinta temporada da série House of Cards, uma produção do Netflix protagonizada por Kevin Spacey e a própria Robin Wright.

Rial lembrou o episódio no qual Wright exigiu da produtora que pagasse o mesmo salário de seu companheiro Kevin Spacey, pretexto ideal para falar "dessa nova mulher que ainda tem que se posicionar no mercado de trabalho". EFE