Meryl Streep é cotada para interpretar Margaret Thatcher A atriz americana Meryl Streep está sendo apontada como a favorita para interpretar Margaret Thatcher no filme sobre a condução da ex-primeira-ministra do Reino Unido dos eventos que levaram à Guerra das Malvinas, em 1982. A produção, uma parceria entre a Pathé e a BBC Films, recebeu o nome provisório de A Dama de Ferro. Segundo o jornal britânico The Times, o produtor do filme, Damian Jones, está pensando em Cate Blanchett para encarnar a jovem Margaret Thatcher. O roteiro do filme ainda não foi escrito. Mas, segundo Jones, que desenvolve a idéia com o roteirista Brian Fillis, o objetivo é mostrar também o lado pessoal da dirigente conservadora, muito menos conhecido do público. Jones se decidiu a explorar a personalidade de Margaret após ler a descrição da Dama de Ferro feita pelo ex-presidente francês François Mitterrand: "tem os olhos de Calígula e os lábios de Marilyn Monroe". "Acho que ninguém conheceu Thatcher a fundo. Até hoje ela tem mantido sua vida pessoal totalmente separada da pública", diz o produtor. O filme será uma produção da BBC Films e da Pathé, uma das companhias que financiaram o premiado A Rainha, sobre Elizabeth II. A Dama de Ferro deverá se concentrar nos 17 dias que antecederam a Guerra das Malvinas, com a Argentina. Segundo um porta-voz da Pathé, o período corresponde à viagem da frota britânica ao arquipélago. Políticos vivos estão na moda no cinema, segundo o jornal, que revela o projeto de um filme sobre o reverendo Ian Paisley, polêmico líder unionista da Irlanda do Norte, com o ator Liam Neeson no papel principal.