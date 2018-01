Meryl Streep atuará em filme musical do grupo Abba A atriz Meryl Streep vai estrelar a versão cinematográfica do popular musical do grupo Abba, Mamma Mia!. A veterana do teatro Phyllida Lloyd está em negociações para fazer sua estréia nas telas na direção do filme, que será distribuído pela Universal Pictures. A história se passa em volta da futura noiva e de sua mãe ex-rebelde que a criou em uma ilha grega e nunca revelou a indentidade de seu pai. A noiva localiza três homens que podem ser seu pai e os convida para o casamento. Streep interpretará a mãe. O musical, criado por Judy Craymer e Catherine Johnson, apresenta 22 músicas do Abba, incluindo Dancing Queen, Take a Chance on Me e The Winner Takes It All. O papel marca o primeiro musical de Streep. Os membros do Abba Benny Andersson e Bjorn Ulvaeus estão entre os produtores executivos. O roteiro do filme foi escrito por Johnson, que escreveu o livro do show. Meryl recebeu as indicações ao Globo de Ouro e ao Screen Actors Guild por sua arrebatadora volta no sucesso de bilheteria O Diabo Veste Prada. Ela recentemente se juntou ao elenco de estrelas de Lions for Lambs, no qual atuará junto a Tom Cruise e Robert Redford, e participou do filme Rendition, um thriller político estrelando Jake Gyllenhaal e Reese Witherspoon.