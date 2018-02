Mergulhador morre nas filmagens do 'Cavaleiro Solitário'

O homem, que não foi imediatamente identificado, usava um equipamento de mergulho autônomo para limpar uma piscina na locação do filme, no deserto ao norte de Los Angeles, segundo autoridades locais. Não ficou claro como o homem morreu.

Não havia filmagens no local no momento. Aparentemente, o tanque estava sendo preparado para uma cena subaquática posterior.

"O Cavaleiro Solitário" é uma nova versão do clássico faroeste de aventura, com Depp no papel do índio Tonto, e Armie Hammer no papel título. A estreia está prevista para julho de 2013.

(Reportagem de Jill Serjeant)