Mercenários 2 libera bilheteria dos EUA e Canadá pela 2a semana

Mercenários 2 ganhou a corrida da semana com 13,5 milhões de dólares em vendas de entradas de sexta-feira até domingo, de acordo com estimativas do estúdio, compiladas pela Reuters. O filme, com Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e outros atores durões dos anos 80, já arrecadou 52,3 milhões de dólares em dois fins de semana.

Com a temporada de verão chegando ao fim, os estúdios não lançaram nenhum filme de super-heróis, sequências ou blockbusters.

O novo thriller Perigo por Encomenda ficou em sétimo, com 6,3 milhões de dólares, enquanto que a comédia Hit & Run estreou em 10o lugar.

Outra sequência, Legado Bourne, ficou com a segunda posição, com 9,3 milhões de dólares nos cinemas dos EUA e Canadá na sua terceira semana de exibição. O filme tem Jeremy Renner no papel principal da franquia que antes pertenceu a Matt Damon.

A animação stop motion ParaNorman arrecadou 8,6 milhões de dólares, ficando com o terceiro lugar nas bilheterias.

O documentário contra Obama 2016: Obama's America se saiu bem, ficando em oitavo lugar nas paradas e arrecadando 6,2 milhões de dólares, no mercado doméstico.

O filme estreou em poucas salas em julho, mas passou a ser exibido em mais de mil cinemas neste fim de semana, pouco antes da convenção nacional dos republicanos para nomear Mitt Romney como candidato republicano na corrida presidencial.

Perigo por Encomenda, com Joseph Gordon-Levitt, arrecadou 6,3 milhões de dólares.

A comédia The Campaign, com Will Farrell e Zach Galifianakis, ficou em quarto lugar e arrecadou 7,4 milhões de dólares em sua terceira semana de exibição.

O blockbuster Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge ficou com o quinto lugar, com 7,2 milhões de dólares, acumulando 422,2 milhões de dólares desde o lançamento, em julho.

O filme de baixo orçamento Hit & Run, produzido com apenas 1,3 milhão de dólares, arrecadou 4,7 milhões de dólares no fim de semana.