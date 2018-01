Mentira destrói personagens em 'Desejo e Reparação'

Desejo e Reparação, que recebeu sete indicações ao Globo de Ouro, dá início à temporada de estréias no Brasil de filmes indicados às principais premiações do cinema norte-americano. Veja também: Trailer de 'Desejo e Reparação' O longa-metragem disputa no Globo de Ouro, que será anunciado no domingo sem a tradicional festa, os prêmios de melhor filme/drama, diretor, roteiro, trilha sonora, atriz (Keira Knightley), ator (James McAvoy) e atriz coadjuvante (Saoirse Ronan). Desejo e Reparação estréia no país nesta sexta-feira, 11. Baseado no romance Reparação, do inglês Ian McEwan (que no filme é creditado como produtor executivo), o longa é dirigido por Joe Wright (Orgulho e Preconceito), que vem se especializando na adaptação de grandes obras literárias. A trama começa no dia mais quente e seco do ano de 1935. Briony (Ronan, de Nunca É Tarde Para Amar) tem 13 anos e uma mente muito fértil. Solitária em uma casa de adultos, ela encontra distração criando pequenos contos e peças de teatro. Sua nova obra prima é 'Arabella em Apuros', que será representada por seus primos do norte na ocasião do retorno do primogênito (Patrick Kennedy, de Um Bom Ano). Porém, tudo dá errado. Uma trágica combinação entre suas frustrações, o calor e sua imaginação resulta numa série de eventos que vai destruir a vida de algumas pessoas - inclusive a dela própria. Briony acredita que sua irmã mais velha Cecília (Keira Knightley, Piratas do Caribe No Fim do Mundo) foi seduzida pelo filho de uma empregada que é muito querido pela família, Robbie (James McAvoy, de O Último Rei da Escócia). O julgamento errôneo de Briony faz com que Robbie vá para a prisão e acabe lutando na França na Segunda Guerra Mundial. Cecília, por sua vez, abandona a sua família e torna-se enfermeira. Um comportamento que a própria Briony (agora interpretada por Romola Garai, de Scoop - O Grande Furo) irá seguir. E, apesar de todas adversidades, o casal Robbie e Cecília tentará viver um romance em tempos de guerra. Desejo e Reparação é a história de um erro trágico capaz de alterar vidas e também da perseverança de uma pessoa em reparar o desastre. O filme desenvolve-se como um grande enigma que vai se resolver apenas em seu último ato, quando entra em cena a veterana Vanessa Redgrave, que representa uma das personagens quase ao final de sua vida. Roteirizado por Christopher Hampton (Ligações Perigosas), Desejo e Reparação encontra força e fraqueza no mesmo lugar: ser extremamente fiel ao livro. E fica como exemplo de que para se fazer uma boa adaptação é preciso às vezes desrespeitar o original - coisa que Wright fez muito bem com Orgulho e Preconceito.