Membros da Academia já definiram os vencedores do Oscar

LOS ANGELES - A sorte já foi lançada no Oscar: os membros da Academia de Hollywood com direito a voto tiveram até as 19h de Brasília desta terça-feira, 22, para escolher seus preferidos nas 24 categorias existentes.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood enviou em 2 de fevereiro as cédulas de escolha para seus 5.755 membros eleitores, cujas preferências serão divulgadas na cerimônia do próximo domingo, 27.

A entidade entregou as cédulas à empresa de auditoria Pricewaterhousecoopers (PwC), que após uma rápida revisão colocou os envelopes em mãos do serviço postal dos Estados Unidos.

Os membros da Academia tinham que devolver suas cédulas diretamente à Pwc antes das 17h do horário de Los Angeles para participar da eleição dos vencedores das estatuetas, sendo desconsideradas as recebidas após a hora limite.

Brad Oltmanns e Rick Rosas, da PwC, serão as únicas duas pessoas no mundo a conhecer o resultado oficial antes da cerimônia que acontecerá no Teatro Kodak, em Hollywood.