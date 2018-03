Não seria justo dizer que o Cidade Jardim - Cinemark fica com o troféu só por causa das suas salas de luxo. Tanto é assim que ele também levou o prêmio de melhor sala padrão. Ava liamos a sala 7, a maior sala comum do complexo, e gostamos do que vimos: o formato stadium e os corredores localizados nas laterais garantem uma boa visão. Se a sala estiver cheia, sentar na primeira fila não é um problema: mais de 8 m separam os assentos e a tela. Os lugares para deficientes físicos são um caso raro (e bem-vindo): ficam no meio da sala. E ninguém precisa usar o celular como lanterna - dá para ver facilmente a sinalização das fileiras e poltronas. Mas temos uma sugestão: as luminárias da parede não precisam ficar acesas o tempo inteiro.

Menções Honrosas

Itaim - Kinoplex: A sala limpa (e com a temperatura certa) ficou com o 2º lugar.

Reserva Cultural: Sala confortável, com lugares para deficientes na última fila.

Eldorado - Cinemark: É fácil de enxergar a sinalização das fileiras e poltronas da sala 1.

Melhor sala de luxo

Neste ano, separamos a avaliação das salas - as comuns não competiram com as luxuosas. Mas não teve jeito: a Prime 1 do Cidade Jardim - Cinemark ganhou de novo, deixando as do Bourbon e do Vila Olímpia para trás. E vale a pena mencionar a nota da Prime: 9,95, a maior de toda a avaliação. Culpa dos corredores bem-posicionados, da sinalização clara das poltronas e da boa primeira fila, por exemplo.

Em tempo

Bourbon - Espaço Unibanco: As poucas poltronas da sala 10 fazem com que o ambiente seja acolhedor. Mas ficaria melhor se a sinalização dos assentos fosse mais clara.

Vila Olímpia - Kinoplex: A sala é bem-conservada. Mas o ar condicionado é forte. E não gostamos de usar gorro no cinema