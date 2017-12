Melhor poltrona: Iguatemi Cinemark

Não existe poltrona perfeita, como constatamos na avaliação. Por isso, é com reservas que dizemos que a do Iguatemi Cinemark está acima da média. Macia e confortável, ela tem algumas idéias práticas muito boas. A melhor de todas é a do porta-copos fixo à cadeira. Assim, quem quiser retirar o braço para trás, não precisa tomar cuidado com o refrigerante. Chegaram perto, a do Eldorado Cinemark (mais larga, mas sem assento fixo) e a do Cine Bombril (hiperespaçosa, mas muita alta para baixinhos). Poderia ser melhor se... a Cinemark não gostasse tanto de aperto, mesmo em sua sala mais chique. O espaço entre as fileiras bem que poderia ser maior, para ser possível esticar as pernas. E, depois de dois anos de uso, o estofamento já dá sinais de estar gasto, com algumas manchas. Braço reclinável A do Iguatemi Cinemark tem cinco dedos de largura. Aceitável, mas poderia ser maior, como a do Cine Bombril Porta-copo Sensacional a idéia de colocá-lo na poltrona. Mas ele não equilibra bem todos os tamanhos de copo Espaço para as pernas A poltrona faz a pessoa se sentir em casa. Mas o espaço entre as fileiras não permite se esticar Assento largo Bem macio. Mas dá para fazer melhor. O do Cine Bombril e o do Eldorado são mais largos Encosto reclinável Alto o suficiente para ter um bom apoio para a nuca sem forçar a cabeça da pessoa para frente