Melanie Griffith se interna em clínica de reabilitação

A atriz americana Melanie Griffith se internou em um centro de reabilitação como parte de um "plano rotineiro" para "se manter saudável", informou na segunda-feira, 24, a revista americana People, citando o agente da atriz.

"Ela está ali para reforçar seu compromisso der se manter saudável", afirmou Robin Baum, responsável pelas relações com a imprensa. "É parte de um plano rotineiro que foi desenhado entre ela e seus médicos há anos", acrescentou.

Segundo a revista, a atriz, de 52 anos, casada com o ator Antonio Banderas, se encontra no centro de reabilitação Cirque Lodge, no estado de Utah. É a terceira vez nos últimos anos que Melanie se interna em um estabelecimento do tipo.

Os problemas com drogas e álcool levaram a atriz, famosa por filmes como "Quero dizer que te amo" (1995), "Uma secretária de futuro" (1988) e "Lolita" (1997) a ir para a clínica Hazelden, em Minnesota, em 1988.

Melanie já chegou a escrever em seu site que superar as "dependências é difícil", mas que é mais simples quando se tem "alguém que oferece apoio". "Meu marido e minha família me apoiaram muito nesta viagem e continuam", afirmou.