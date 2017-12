Melanie Griffith faz cirurgia para retirada de câncer de pele

A atriz Melanie Griffith, mulher do ator espanhol Antonio Banderas, foi operada de um pequeno câncer de pele no rosto, confirmou a empresária da artista em declarações feitas hoje à imprensa americana.

Segundo o porta-voz Robin Baum, Melanie se submeteu a uma cirurgia para retirar várias camadas de tecido canceroso localizado sob a vista direita. Por causa do procedimento, a atriz passou os últimos dias com o "olho roxo".

O câncer extirpado estava em estágio inicial. Segundo os médicos, Melanie não deve ter maiores complicações.

A atriz, que tem 52 anos, ficou mundialmente famosa em filmes como Uma Secretária de Futuro, trabalho que lhe rendeu um Globo de Ouro (1988) e uma indicação ao Oscar.

Casada com Banderas desde 1996, Melanie tem três filhos: um de seu casamento com o também ator Don Johnson, outro de sua união com Steven Bauer e um terceiro com seu atual marido.