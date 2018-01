Mel Gibson visita Costa Rica em busca de cenários para filme O ator e diretor americano Mel Gibson visitou esta semana a Costa Rica, acompanhado de seu filho Edward, de 24 anos, para conhecer alguns locais que podem se tornar cenários de seus projetos cinematográficos. A imprensa local conseguiu registrar algumas imagens do diretor de Apocalypto e A Paixão de Cristo, enquanto comia em alguns restaurantes da capital costarriquenha. "Estou com meus amigos, aproveitando o país, vendo algumas locações para ver se passamos projetos que temos em mente e começamos a trabalhar aqui", disse o ator a um canal de televisão costarriquenho que o abordou em um restaurante. A Direção de Migração confirmou que o vencedor do Oscar por Coração Valente chegou à Costa Rica na segunda-feira passada em um vôo particular, mas teria ido embora nesta quarta-feira, 7, do país. Além dos projetos de cinema, acredita-se que Gibson chegou à Costa Rica para acompanhar diversos investimentos imobiliários que possui no país. O artista visitou o Panamá no fim de semana anterior, onde se reuniu com o ministro do Turismo, Rubén Blades. A última vez que Gibson tinha sido visto na Costa Rica foi em dezembro de 2006, mas soube-se que, em março do mesmo ano viajou a algumas praias do Pacífico norte e ao vulcão Arenal, o mais ativo do país. Em 2004, também visitou a Chancelaria em San José.