Mel Gibson falará em maia durante o Oscar A 78ª. edição dos Oscar contará com uma surpresa domingo, com a participação de Mel Gibson, a partir do México e falando em maia. Segundo a revista Time, o ator americano criado na Austrália surpreenderá o público com um pequeno discurso gravado a partir do set de seu novo filme, "Apocalypto", que se passa no México pré-colombiano. Gibson, diretor do filme, falará aos espectadores do Oscar em maia, a mesma língua morta que utiliza em seu filme. "Queria remodelar o gênero de ação", explicou à revista o intérprete de filmes como "Mad Max" ou "Máquina Mortífera". Premiado em 1996 com o Oscar de melhor diretor e melhor filme por "Coração Valente", Gibson já é um mestre em línguas mortas após utilizar o latim e o aramaico no sucesso de bilheteria "A Paixão de Cristo". Em sua entrevista exclusiva à Time, Gibson afirma que o público não precisará de legenda para acompanhar "Apocalypto", mesmo se não souber maia, por causa do ritmo frenético de sua ação. No entanto, Gibson não explica como os espectadores o entenderão durante a cerimônia do Oscar. A filmagem de "Apocalypto" acontece no sul do México, e narra uma história de ação e aventuras sobre o final das civilizações.