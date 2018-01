Mel Gibson é preso por dirigir alcoolizado A Polícia de Los Angeles deteve nesta sexta-feira o ator, diretor e produtor Mel Gibson por dirigir embriagado. O veículo do ator estava em alta velocidade na região de Malibu quando policiais o pararam, por volta das três horas da manhã, afirmou o porta-voz da delegacia onde Gibson foi encaminhado, Steve Whitmore. "A investigação ainda está em andamento. Como faríamos com qualquer um", afirmou Whitmore. Esta é a segunda vez que o ganhador do Oscar (Coração Valente) é detido por dirigir sob o efeito do álcool. A primeira aconteceu nos anos 90, no Canadá, quando Gibson rodava com Diane Keaton o filme Mrs. Soffell - Um Amor Proibido. Após sua primeira detenção, Gibson, de 50 anos, passou a freqüentar o Alcoólicos Anônimos. O ator já falou várias vezes sobre seus problemas com a bebida, superados, segundo disse, com o apoio de sua mulher, Robyn, mãe de seus sete filhos, e da fé religiosa. O diretor de A Paixão do Cristofoi libertado ainda na sexta-feira depois de pagar uma fiança de US$ 5 mil. Gibson atualmente conclui as filmagens de Apocalypto, produção que é rodada em dialeto maio e que deve ser lançada em dezembro. O ator também estrelou em filmes como Máquina Mortífera, Mad Max, Do que as Mulheres Gostam e Homem Sem Rosto, entre outros.