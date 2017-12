Mel Gibson conclui filmagens de Apocalypto no México A filmagem de "Apocalypto", a nova produção de Mel Gibson, foi concluída no estado mexicano de Veracruz, informaram nesta segunda-feira autoridades locais. O Secretário de Turismo e Cultura do Governo de Veracruz (Golfo do México), Gustavo Sousa, disse através de comunicado que a equipe responsável pela produção do filme anunciou que o trabalho de um ano no México estava encerrado. O funcionário disse ainda que a produção expressou seu agradecimento pelo apoio das autoridades e da população local. As filmagens do novo trabalho de Mel Gibson foram realizadas nas regiões florestais de San Andrés Tuxtla, Catemaco, Nanciyaga e nas zonas de Paso de Ovejas e La Antigua, onde morou o conquistador espanhol Hernán Cortés. O filme "Apocalypto" conta uma história que tem como pano de fundo a Mesoamérica de três mil anos atrás, com a civilização maia, que se estendeu pelo sudeste do México, parte da Guatemala e Honduras, entre os séculos 3 e 15. Mel Gibson cria polêmica O ator e diretor Mel Gibson foi sentenciado a três anos de liberdade condicional, por dirigir embriagado, após não ter entrado com nenhum recurso contra as acusações formuladas contra ele, segundo informaram as autoridades de Malibu. O incidente da prisão do ator em 28 de julho levou seu nome à imprensa do mundo inteiro por conta das declarações anti-semitas dirigidas pelo ator ao policial que o prendeu.