Meirelles vai filmar "Ensaio sobre a Cegueira", de Saramago O cineasta brasileiro Fernando Meirelles, diretor de filmes como "Cidade de Deus" e "O Jardineiro Fiel" vai levar às telonas o livro "Ensaio sobre a Cegueira", romance do escritor português e Prêmio Nobel de Literatura José Saramago, informou a imprensa. Meirelles confirmou que foi escolhido para dirigir o filme, cujo nome em inglês será "Blindness", pela produtora inglesa Potboiler Productions. O cineasta havia tentado adquirir, em 1997, os direitos para levar o romance ao cinema, mas o próprio Saramago se negou, argumentando que seria difícil traduzir em imagens uma história sobre a cegueira. Os direitos foram adquiridos finalmente pela produtora canadense Rhombus Media, que vai co-produzir o filme com empresas do Brasil, Reino Unido e Japão. "Eu fui contactado em junho do ano passado para falar sobre o roteiro de ´Blindness´, mas não me disseram que era o livro de Saramago e eu não me dei conta pela diferença do nome do livro em português", afirmou Meirelles em declarações ao jornal "Folha de S. Paulo". "O melhor é que será uma produção internacional independente, sem nenhum estúdio. O Brasil entra com os talentos e o dinheiro de uma lei de incentivo, o Canadá com o projeto e o roteiro, o Japão com muito dinheiro e os ingleses também, além de entrarem com a parte jurídica", completou o diretor. Meirelles antecipou que o longa, orçado em US$ 20 milhões, será rodado no meio do ano que vem em São Paulo e em Toronto, no Canadá. A intenção dos produtores é de que a estréia de "Ensaio sobre a Cegueira" aconteça em março de 2008. O livro de Saramago conta a história de uma doença inexplicável e incurável que provoca a cegueira e que se expande por todo um país.