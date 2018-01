Meirelles dirige Craig em filme sobre obra de Saramago O cineasta brasileiro Fernando Meirelles (Cidade de Deus, O Jardineiro Fiel) vai dirigir o drama baseado no aclamado romance Ensaio sobre a Cegueira, do escritor português prêmio Nobel de Literatura José Saramago, que será produzido pela Focus Features International. O ator Daniel Craig, que fez James Bond em 007 - Cassino Royale, está em negociações para contracenar com Julianne Moore em Blindness, de acordo com a revista especializada em cinema Hollywood Reporter. O livro faz uma crônica sobre uma epidemia de cegueira que varre uma cidade contemporânea não identificada, levando a sociedade para a beira do colapso. O próximo filme de Craig será The Golden Compass, da New Line Cinema, e em The Invasion, da Warner Bros. Pictures. Julianne Moore, cujos próximos créditos incluem Next e Savage Grace, encerrou recentemente sua participação na Broadway em The Vertical Hour, de David Hare. A Focus, que vai produzir Blindness, ainda não tem contrato de distribuição nos Estados Unidos.